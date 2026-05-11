Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, L433, Lkr. Tuttlingen) Rücksichtsloser Audifahrer auf der L433 zwischen Gosheim und Denkingen - Polizei sucht Zeugen und weitere Gefährdete (09.05.2026)

Denkingen, L433 (ots)

Die Polizei such Zeugen und weitere geschädigt Verkehrsteilnehmer zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Denkingen ereignet hat. Gegen 17 Uhr war eine 40-Jährige von Gosheim in Richtung Denkingen unterwegs. Dabei überholtet sie ein schwarzer Audi trotz Überholverbots und Gegenverkehrs und scherte anschließend sehr knapp vor ihrem Wagen wieder ein.

Um einen Zusammenstoß infolge des Überholmanövers zu vermeiden, mussten sowohl die 40-Jährige als auch zwei entgegenkommende Autos abbremsen.

Die beiden entgegenkommenden Autofahrer, weitere gegebenenfalls gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen des rücksichtslosen Fahrverhaltens des schwarzen Audis werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

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