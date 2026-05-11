Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen, L438, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der L438 zwischen Bubsheim und Böttingen - rund 22.000 Euro Sachschaden (10.05.2026)

Böttingen, L438 (ots)

Insgesamt rund 22.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße 438 zwischen Bubsheim und Böttingen passiert ist. Kurz nach sechs Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem BMW von Bubsheim in Richtung Böttingen. Dabei kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und prallte anschließend von dort abgewiesen mit der Fahrzeugfront in die Schutzplanke auf der rechten Straßenseite. Sowohl der 19-Jährige als auch zwei weitere Insassinnen im Alter von 18 und 20 Jahren blieben unverletzt.

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