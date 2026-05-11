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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschädigen Holztisch am Spielplatz in der Schwarzwaldstraße - Polizei bittet um Hinweise (09./10.05.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung auf dem Spielplatz in der Schwarzwaldstraße. Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag rissen unbekannte Täter einen am Rand des Spielplatzes stehenden Holztisch aus der Verankerung und schmiss diesen auf dem Spielplatzgelände umher, so dass die beiden Holzelemente auseinanderbrachen und zersplitterten. Der verursachte Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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