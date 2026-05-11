POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschädigen Holztisch am Spielplatz in der Schwarzwaldstraße - Polizei bittet um Hinweise (09./10.05.2026)
Spaichingen (ots)
Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung auf dem Spielplatz in der Schwarzwaldstraße. Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag rissen unbekannte Täter einen am Rand des Spielplatzes stehenden Holztisch aus der Verankerung und schmiss diesen auf dem Spielplatzgelände umher, so dass die beiden Holzelemente auseinanderbrachen und zersplitterten. Der verursachte Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.
Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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