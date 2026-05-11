Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Automatenaufbrüche in Königsfelder Ortsteilen (09.05.2026 - 10.05.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

In den Ortsteilen Neuhausen, Buchenberg und Weiler haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Automatenaufbrüche ereignet. Die Unbekannten brachen gewaltsam an den frei zugänglichen Verkaufsautomaten für landwirtschaftliche Lebensmittel die Kassenfächer auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier St. Georgen sucht zu den Aufbrüchen Zeugen, die Hinweise unter der Nummer 07724 / 949500, geben können.

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