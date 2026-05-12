POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Wöhrdenbrücke - Polizei sucht Zeugen (11.05.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Montagmittag auf der Wöhrdenbrücke passiert ist. Gegen 14 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit einem Opel Corsa durch die Baustelle. Beim Wechsel des Fahrsteifens kam es zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen eines 29-Jährigen. Dabei entstand Blechschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro.
Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.
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Katrin Rosenthal
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