Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Wöhrdenbrücke - Polizei sucht Zeugen (11.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Montagmittag auf der Wöhrdenbrücke passiert ist. Gegen 14 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit einem Opel Corsa durch die Baustelle. Beim Wechsel des Fahrsteifens kam es zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen eines 29-Jährigen. Dabei entstand Blechschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell