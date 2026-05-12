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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Ebringen, Lkr. Konstanz) Solarpanele von Baustelle entwendet (08./09.05.2026)

Gottmadingen, Ebringen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es auf einer Baustelle zwischen Ebringen und Bietingen zu einem Diebstahl gekommen. Zwischen 19 Uhr und 9 Uhr entwendeten Unbekannte mehrere im Bereich des neuen Solarparks auf einem Feld zwischen "Im Türkenacker" und der Autobahn gelagerte Solarpanele von einer Palette.

Zum Abtransport müssen die Täter mindestens einen PKW Kombi benutzt haben.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Bereich der Baustelle des neuen Solarparks Verdächtiges beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität der Diebe oder den Verbleib der Solarpanele geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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