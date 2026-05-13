Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - NACHTRAGSMELDUNG: Tod der Rollstuhlfahrerin war ein Unfall (12.05.2026)

Konstanz (ots)

Am Montag, den 04.05.2026 ist eine 76-Jährige auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Reichenau verstorben. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6271704 Die Ermittlungen, in welcher auch die gesuchte Zeugin vernommen werden konnte, führten zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Todesfall um ein tragisches Unglück handelte und somit keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz beabsichtigt, die Ermittlungen einzustellen.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

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