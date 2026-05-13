POL-KN: (VS-Schwenningen, L 173
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten (12.05.2026)
VS-Schwenningen - L 173 (ots)
Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 173 haben sich am Dienstagmittag drei Personen leichtverletzt. Aus Unachtsamkeit fuhr, gegen 13 Uhr, ein 45-jähriger Toyota-Fahrer auf einen bremsenden VW auf. Durch den Aufprall verletzten sich der Unfallverursacher, sowie der 70-jährige Fahrer und seine 32-jährige Beifahrerin. Die beiden Personen im VW kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus, während die unfallbeteiligten Autos abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.
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