Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) E-Scooter prallt in Beifahrerseite eines abbiegenden Autos - 15-Jähriger leicht verletzt (12.05.2026)

KN-Fürstenberg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein E-Scooterfahrer bei einem Unfall an der Einmündung des Haidelmoosweg auf die Fürstenbergstraße am Freitagnachmittag zugezogen. Der 15-Jährige war zusammen mit einem 14-Jährigen auf einem E-Scooter in Richtung Wollmatingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Haidelmoosweg bog eine in dieselbe Richtung fahrende 41-Jährige mit einem BMW nach rechts ab, übersah die Jungs die daraufhin mit ihrem Scooter in die Beifahrerseite des Wagens prallten.

Der 15-Jährige verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht, sein verbotenerweise auf dem Scooter mitfahrender Freund blieb unverletzt.

Den am Roller entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 50 Euro, den Schaden am BMW auf rund 1.000 Euro.

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