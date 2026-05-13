Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei hat Poser und Tuner im Blick (13.05.2026)

Singen (ots)

Jedes Jahr im Frühjahr locken Sonnenschein und milde Temperaturen auch zahlreiche Auto- und Motorradfans mit ihren sportlichen Fahrzeugen auf die Straßen. So auch letzten Freitag in Singen, als sich rund 300 getunte Fahrzeuge, sowie Schaulustige in der Stadt versammelt hatten. Die der Tuning- und Poserszene zuzuordnenden Fahrzeuge kamen aus den umliegenden Landkreisen, aber auch aus der Schweiz und Liechtenstein.

Über Social Media wurde erneut zu einem Treffen an diesem Freitag in Singen aufgerufen. Da einzelne Teilnehmer bereits letzten Freitag negativ auffielen und erfahrungsgemäß bei solchen Treffen einige Autoliebhaber ihre Fahrzeuge auf unzulässige Weise getunt haben, hat die Stadt Singen eine Allgemeinverfügung gegen ein Treffen der Poser- und Tuning-Szene erlassen. Gemäß dieser Verfügung sind Ansammlungen im Stadtgebiet von mehr als fünf entsprechenden Fahrzeugen verboten und können bei Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis hin zur Beschlagnahme eines Fahrzeuges nach sich ziehen. Zur Kontrolle setzt auch die Stadt Singen Mitarbeitende des kommunalen Ordnungsdienstes ein.

Das Polizeirevier Singen und die Verkehrsdienste Zimmern und Mühlhausen-Ehingen- mit Unterstützung der i.S. "Tuning" ebenfalls besonders geschulten Kolleginnen und Kollegen- werden an diesem Tag und an den nächsten Wochenenden vermehrt Kontrollen durchführen und präsent sein, um die Verkehrssicherheit veränderter Autos zu überprüfen, die Einhaltung der Allgemeinverfügung zu kontrollieren und damit zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmern beizutragen.

Nicht, um den Spaß am Tuning zu nehmen, sondern weil verbotene Veränderungen lebensgefährlich sein können und weil aller Stolz auf das "heilige Blechle" kein Freifahrtschein für Lärmbelästigungen, überhöhte Geschwindigkeiten und gefährliche Fahrmanöver ist.

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