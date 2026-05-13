Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Verkehrskontrolle deckt Verstöße auf (09.05.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Samstag haben im Zeitraum, von 10 Uhr bis 16 Uhr, Verkehrskontrollen in St. Georgen 18 Verstöße zu Tage gebracht. Dabei fielen drei Fahrer auf, die durch technische Veränderungen an ihren Zweirädern die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaßen. Sie wurden im Anschluss an die Kontrolle sichergestellt. Weiterhin wurden diverse Male die erforderlichen Unterlagen nicht mitgeführt, oder die Fahrzeuge entsprachen nicht den erforderlichen Vorgaben. In einem Fall stellten die Beamten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil eine Actioncam sicher, die den Straßenverkehr permanent aufnahm. Die Kontrollen fanden anlässlich der startenden Motorradsaison statt.

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