Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kallstadt (ots)

Am 19.02.2026, gegen 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Weinstraße eine 48-jährige Frau mit ihrem Mazda. Da während der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Vortest durchgeführt, der einen Wert von 0,71 Promille ergab. Die 48-jährige, die nach eigenen Angaben zuvor einen Aperol konsumiert hatte, wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

