Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, L423

Lkr. Rottweil) Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall (14.05.2026)

Rottweil (ots)

Eine schwer verletzte Person sowie rund 9.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 17 Uhr an der Einmündung der Balinger Straße zur Landesstraße 423 ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 62-jähriger Fahrer eines Opel beim Linksabbiegen auf die Balinger Straße einen entgegenkommenden Motorradfahrer auf einer Yamaha. Der 55-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des abbiegenden Pkw. In der Folge wurde er über das Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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