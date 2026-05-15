Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrt missachtet: Vier Leichtverletzte und über 9.000 Euro Sachschaden (14.05.2026)

(Stockach, Lkr. Konstanz) (ots)

Ein Vorfahrtsunfall mit vier Leichtverletzten hat sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der Kreisstraße 6105 und der Kreisstraße 6145 ereignet.

Eine 29-jährige Frau fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Audi auf der K 6145 und wollte an der Einmündung nach rechts auf die K 6105 in Richtung Mindersdorf abbiegen. Hierbei übersah sie den herannahenden VW einer 52-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zogen sich die beiden Fahrer als auch die zwei Mitinsassen im VW leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte drei der Verletzten im Alter von 18, 29 und 54 Jahren in ein Krankenhaus.

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