Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (14.05.2026)

(Hilzingen, Lkr. Konstanz) (ots)

Einen stark betrunkenen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Singen Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war der Fahrer eines VW durch seine auffällige Fahrweise einem Zeugen aufgefallen, der die Polizei verständigte. Gegen 15.15 Uhr kontrollierten die Beamten den 60-jährigen Mann. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille ergab, ordneten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell