POL-KN: Betrunkene Smart-Fahrerin überfährt eine Verkehrsinsel (14.05.2026)
(Konstanz / Lkr. Konstanz) (ots)
Donnerstagnacht ist eine 64-jährige Smart-Fahrerin in der Wollmatinger Straße von der Straße abgekommen und hat ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel touchiert. Hierbei entstand kein Schaden am Schild, am Fahrzeug geringe Kratzer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,1 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.
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