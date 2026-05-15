POL-KN: Betrunkene Smart-Fahrerin überfährt eine Verkehrsinsel (14.05.2026)

(Stockach, Lkr. Konstanz) (ots) - Ein Vorfahrtsunfall mit vier Leichtverletzten hat sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der Kreisstraße 6105 und der Kreisstraße 6145 ereignet. Eine 29-jährige Frau fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Audi auf der K 6145 und wollte an der Einmündung nach rechts auf die K 6105 in Richtung Mindersdorf abbiegen. Hierbei übersah sie ...

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