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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Ohne Ticket, dafür mit falschem Koffer im ICE von Erfurt nach Leipzig unterwegs

Leipzig, Erfurt (ots)

Nicht nur, dass zwei Algerier ohne Ticket im ICE von Erfurt nach Leipzig fuhren. Beim Aussteigen wollten die beiden Männer auch gleich noch den Koffer einer Reisenden entwenden. Aufmerksame Bundespolizisten konnten dies jedoch verhindern. ___________________

Am 15.04.2026, gegen 05:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof alarmiert: Im ICE von Erfurt nach Leipzig waren zwei Männer ohne gültigen Fahrschein erwischt worden. Da sich einer der Männer zur Fahrpreisnacherhebung nicht ausweisen konnte, erwarteten die Polizisten den Zug bei Einfahrt in Leipzig.

Schnell waren die "Zechpreller" gefunden.

Einer der beiden zog einen Koffer hinter sich her, den der zweite Mann zu verdecken versuchte. Als beide die Polizisten erkannten, stellten sie diesen ab.

Die Beamten erkannten ein Namensschild am Koffer. Dies war auf eine Frau ausgestellt, welche sich nach kurzem Ausruf durch das Zugpersonal auch schnell finden ließ. Sie hatte den Koffer, in welchem sich auch wertvolle, persönliche Gegenstände befanden, im Zug abgestellt.

Glücklich über den Fund, konnte sie den Inhalt zweifelsfrei identifizieren und die Reise mit ihrem Koffer fortsetzen.

Die beiden Algerier erwartet ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls. Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren sind mit ähnlich gelagerten Sachverhalten bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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