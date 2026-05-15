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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunkener 42-jähriger Radfahrer stürzt (13.05.2025)

(Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) (ots)

Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung ist ein 42-jähriger Radfahrer am Mittwoch gestürzt und hat sich am Kopf verletzt.

Eine Streifenbesatzung sah gegen 10.30 Uhr einen verletzten Fahrradfahrer auf dem Gehweg liegen, kamen ihm zur Hilfe und riefen den Rettungsdienst hinzu. Der 42-jährige Mann hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Bei der weiteren Überprüfung konnten die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnehmen und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 4,4 Promille. Der 42-Jährige musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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