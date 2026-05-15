Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 19-jähriger Autofahrer weicht Katze aus und kollidiert mit Straßenlaterne - über 15.000 Euro Sachschaden (14.05.2026)

(Tuttlingen / Lkr. Tuttlingen) (ots)

Donnerstagnacht, gegen 23.45 Uhr hat ein Ausweichmanöver wegen einer Katze zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße geführt.

Ein 19-Jähriger war in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs und fuhr am Kreisverkehr am Aesculap Platz rechts vorbei, da er direkt in die Kreuzstraße einfahren wollte. Unvermittelt tauchte am rechten Fahrbahnrand eine Katze auf, woraufhin der junge Mann erschrak, nach links lenkte und von der Fahrbahn abkam. Der Cadillac kollidiert mit einer Straßenlaterne, welche durch den Aufprall umkippte und auf den rechten Fahrstreifen im Kreisverkehr fiel. Der Cadillac, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Wie hoch der Sachschaden an der Straßenlaterne ist, konnte nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell