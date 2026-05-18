Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Anhänger verursacht Sachschaden

Sachschaden von über 11.000 Euro ist die Bilanz eines ungewöhnlichen Unfalls am Samstagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Äußeren Ailinger Straße. Ein 47-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 17 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes eingefahren, als sich sein Anhänger plötzlich vom Zugfahrzeug löste. Der Hänger rollte am Transporter vorbei und krachte nacheinander in zwei parkende Autos, an denen erheblicher Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass für den Anhänger aktuell kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der nicht ordnungsgemäßen Sicherung des Anhängers ermittelt.

Friedrichshafen

Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Wegen mehrerer Delikte muss sich ein 51-jähriger Volvo-Fahrer verantworten, den eine Streife am Samstagnachmittag in der Paulinenstraße kontrolliert hat. Den Beamten war der Mann zuvor durch seine auffällig langsame Fahrweise ins Auge gefallen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet rund 1,7 Promille. Da es im Wagen zudem nach Marihuana roch, nahmen die Beamten den Fahrer genauer unter die Lupe und fanden eine Kleinstmenge Amphetamin. Ein Drogentest in der Klinik bestätigte kurz darauf den Drogeneinfluss des 51-Jährigen. Zudem stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis längst entzogen worden war, weshalb die Beamten seinen ausländischen Führerschein direkt beschlagnahmten. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus musste der 51-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Überlingen

Vermisste Seniorin leblos aufgefunden

Eine großangelegte Suchaktion nach einer vermissten Seniorin hat am Montagmorgen ein trauriges Ende genommen. Die 92-jährige Frau, die in einem örtlichen Alten- und Pflegeheim wohnte, war am Sonntagabend gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet worden. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund im Einsatz. Nach einem entsprechenden Zeugenhinweis am Montagmorgen wurde die Seniorin schließlich leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Überlingen

Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall

Ein Vorfahrtsfehler hat am Freitagnachmittag auf der K 7771 zu zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 30.000 Euro geführt. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer bog gegen 16 Uhr von der Römerstraße nach rechts auf die Kreisstraße ab. Dabei übersah er den BMW eines vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen. Dieser versuchte auszuweichen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Seat eines 59-Jährigen, der gerade auf dem Linksabbiegestreifen stand. Der 41-Jährige und eine 60-jährige Beifahrerin im Seat erlitten leichte Verletzungen. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die K 7771 war während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Markdorf

Unbekannter flutet Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Wohngebäude in der Bussenstraße unter Wasser gesetzt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen richtete der Unbekannte einen am Haus befindlichen Gartenschlauch gezielt auf die Hauseingangstür. Das eindringende Wasser richtete in mehreren Räumen sowie im Keller einen erheblichen Sachschaden von rund 20.000 Euro an. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

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