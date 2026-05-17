Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Schlägerei vor Gaststätte

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Oberen Vorstadtraße gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Ein paar Stunden später meldete sich jedoch ein 31-Jähriger beim Polizeirevier Leutkirch und gab an, von mehreren Personen angegriffen worden zu sein. Hierdurch wurde er seinen Angaben zufolge im Gesichtsbereich leicht verletzt. Auf Grund seiner Alkoholisierung konnten jedoch bislang keine weiteren Informationen zum Sachverhalt erlangt werden. Personen, die Hinweise zur Schlägerei geben können, werden gebeten, sich unter T. 07561/84880 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

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