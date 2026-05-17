Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

In der Lindauer Straße kam es am Samstag kurz vor neun Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 64-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Lindauer Straße von Kressbronn her kommend. Hierbei wurde er laut eigenen Angaben von dem hinter ihm fahrenden Audi bedrängt, woraufhin der BMW-Fahrer auf Höhe der Amtshausstraße anhielt und ausstieg, um das Gespräch mit dem Audi-Fahrer zu suchen. Der 49-jährige Fahrer des Audi fuhr daraufhin so dicht an dem vor ihm stehenden BMW vorbei, dass er dessen Fahrer beinahe über den Fuß gefahren ist und klemmte den Fahrer zwischen den beiden Pkw ein. Anschließend entfernte sich der Audi von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der BMW-Fahrer wurde im Bereich der Beine nicht unerheblich verletzt. Nachdem der Audi-Fahrer die Situation so schilderte, dass ihm der BMW-Fahrer ins Auto gelaufen sei, bittet die Polizei Friedrichshafen Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter T. 07541/7010 zu melden.

Markdorf

Schlägerei nach Gaststättenbesuch

Am Sonntagmorgen kam es nach einem Gaststättenbesuch in der Breslauer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nachdem sich zwei 21- bzw. 15-Jährige auf den Nachhauseweg gemacht hatten, folgte ihnen ein 21-Jähriger und es kam aus noch unbekannten Gründen zum verbalen Streit. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der zwei Personen oberflächliche Verletzungen erlitten. Alle drei Beteiligten waren merklich alkoholisiert. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Auseinandersetzung werden Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, die vom Polizeiposten Markdorf geführt werden.

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