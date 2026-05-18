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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Ohne Führerschein mit Roller unterwegs

Offenbar ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen, war eine 20-Jährige am Sonntagabend mit einem Motorroller unterwegs. Nachdem sie von einem Zeugen beobachtet worden war, wie sie gegen 21 Uhr in der Grabenstraße stürzte, rief dieser die Polizei. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins und der Roller weder zugelassen noch versichert ist. Sie gelangt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige. Auch ein Angehöriger der Frau, der ebenfalls ohne entsprechenden Führerschein nach dem Unfall das Zweirad vom Unfallort weg und nach Hause gefahren haben soll, wird wegen derselben Tatbestände zur Anzeige gebracht.

Hohentengen

Ohne Fahrerlaubnis mit Pkw gefahren

Mit einem nicht zugelassenen, somit auch nicht versicherten Pkw und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen war ein 29-Jähriger am Sonntagabend in Hohentengen unterwegs. Einem Zeugen war aufgefallen, dass an dem Kennzeichen des Fahrzeugs die HU-Plakette fehlte, woraufhin er die Polizei verständigte. Diese stellte im Rahmen der späteren Überprüfung fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und die Kennzeichen missbräuchlich verwendet wurden. Die Kennzeichenschilder wurden von der Polizei sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

Bad Saulgau

Schilf angezündet

Mutmaßlich unsachgemäßer Umgang mit einem Feuerzeug hat am Sonntagnachmittag zu einem Schilfbrand an einem See beim Sießener Fußweg geführt. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge sollen Kinder zunächst Kunststoffe und Kartonteile angezündet und später auch an den Schilfhalmen gezündelt haben. Hierdurch gerieten rund 600 Quadratmeter des Schilfs in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte schließlich die Flammen, bevor diese auf weiteren Bewuchs übergreifen konnten. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun gegen die namentlich bekannten Beteiligten.

Ostrach

Hochsitz umgeworfen und beschädigt

Nachdem bereits im November vergangenen Jahres mehrere Hochsitze im Ostracher Wald im Bereich Schlößlehof/Frauenholz/Arnoldsberg mutwillig zerstört wurden, ist im Laufe des vergangenen Wochenendes erneut ein Hochsitz beschädigt worden. Unbekannte Täter warfen offenbar mit roher Gewalt den neu erbauten Jägerstand um und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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