Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener in Polizeigewahrsam

Mehr als 3,6 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 34-Jährigen an, den die Polizei am frühen Sonntag im Pfannenstiel kontrollierte. Da der Mann nicht mehr verkehrsfähig war und seine derzeitige Wohnadresse nicht geklärt werden konnte, musste er den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle des Polizeireviers Ravensburg verbringen. Auf ihn kommen nun die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Weingarten

Mann von Pkw angefahren und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 90 Jahre alter Fußgänger erlitten, der am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr von einem Pkw frontal erfasst wurde. Der Passant querte eine Fußgängerfurt, als er von dem 63-jährigen Lenker eines VW übersehen und angefahren wurde. Der Autofahrer war, wie die Unfallermittlungen der Polizei ergaben, deutlich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der betagte Fußgänger musste nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Der Wagen wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt. Der 63-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Außerdem behielt die Polizei seinen Führerschein noch an Ort und Stelle ein. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Wangen

Vorfahrt genommen und mit Roller kollidiert

Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Grub-Karsee. Ein 58 Jahre alter VW-Lenker übersah an der dortigen Kreuzung der zwei Gemeindeverbindungswege einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzten der 17 Jahre alte Rollerfahrer sowie sein 18 Jahre alter Mitfahrer und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. Zudem ergaben sich am Roller technische Unstimmigkeiten. Das Zweirad wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfall führt die Verkehrspolizei Kißlegg.

Aitrach

Betrunkene Radfahrer auf der Autobahn unterwegs

Mit über 1,4 und 0,8 Promille waren zwei Radfahrer am Sonntagabend auf der A96 an der Anschlussstelle Aitrach unterwegs. Die beiden Radler hatten im dortigen Bereich die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung befahren. Als die Polizei die beiden Geisterfahrer antraf, hatten diese bereits selbstständig die Autobahn verlassen und waren in die Memminger Straße gefahren. Aufgrund der Alkoholisierung des Duos mussten beide in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf sie zu. Die Räder der Männer behielt die Polizei ebenfalls vorerst ein.

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