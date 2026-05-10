Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 16-Jähriger wohlauf angetroffen - Vermisstenfahndung erledigt

Gammertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Der 16-jährige Jugendliche, nach dem die Polizei seit gestern Abend auch öffentlich gesucht hatte (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6271987), ist wohlauf. Er wurde am Sonntagmorgen von Zeugen in der Nähe von Stetten unter Holstein an einem Waldweg angetroffen. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Die Vermisstenfahndung hat sich somit erledigt. Das in diesem Zusammenhang veröffentlichte Bildmaterial darf nicht mehr weiter verbreitet werden und ist zu löschen.

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