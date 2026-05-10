Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krauchenwies

Alkoholisierter E-Rollerfahrer stürzt

Am Samstagnachmittag gegen 17:20 Uhr meldeten Passanten einen gestürzten E-Rollerfahrer in der Bahnhofstraße. Der Gestürzte rappelte sich noch vor Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes wieder auf und verließ die Unfallstelle. Kurze Zeit später traf ihn eine Streife des Verkehrsdienstes an. Der 42-jährige Mann hatte sich bei dem Sturz Prellungen zugezogen und stand unter deutlich wahrnehmbarem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkohol-Vortest ergab bei ihm einen Wert von über 3 Promille. Sowohl zur Behandlung seiner Verletzungen, der Alkoholisierung und zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Die Beamten leiteten u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Veringenstadt

Gasgrill fängt Feuer

Am Samstagabend, um 19:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Gasgrill in der Deutstetter Straße in Brand. Der Brand auf der Terrasse entstand kurz nach dem Aufdrehen der angeschlossenen Gasflasche. Die alarmierte Feuerwehr kam mit 3 Fahrzeugen, 20 Personen vor Ort und brachte den im Vollbrand stehenden Grill zügig zum Erlöschen. Durch die Hitzeentwicklung barsten sowohl eine Fensterscheibe, als auch die gläserne Terrassentüre. Der entstandene Sachschaden an der Hausfassade, dem Fenster und der Terrassentüre wird auf 25 000 Euro geschätzt.

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