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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte

Am Samstagvormittag, gegen 09:35 Uhr kam es auf der L265 zwischen Dietmanns und Ellwangen zu einem Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein VW Bus auf Höhe Truilz verkehrsbedingt halten. Der, dem VW-Bus folgende 86-jährige Fahrer eines Opel Vectra erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den VW-Bus auf. Hierbei zog sich der Opel-Fahrer schwere Verletzungen zu. Er musste einer stationären Behandlung in einem Krankenhaus zugeführt werden. Alle 4 Bus-Insassen im Alter von 1, 36, 38 und 62 Jahren erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der entstanden Sachschaden am VW wird auf 30 000 Euro geschätzt, der am Opel konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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