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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Fahrzeuge kollidieren, hoher Sachschaden

Ravensburg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06:49 Uhr kam es in Ravensburg an der Kreuzung Möttelinstraße / Allmandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 56-jähriger Fahrer eines Peugeot fuhr die Allmandstraße entlang und übersah beim Kreuzen der Möttelinstraße den von rechts kommenden und bevorrechtigten VW Golf. Die Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen führte zu einer starken Beschädigung beider Wagen. Der Peugeot drehte sich aufgrund der Kollision um etwa 90° nach rechts, bevor er zum Stillstand kam. Der Schaden am Peugeot wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auch der VW Golf wurde im Frontbereich stark beschädigt, wobei der Schaden ebenfalls auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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