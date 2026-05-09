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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unbekannter Fahrer verursacht Sachschaden

Pfullendorf (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich in der Otterwanger Straße, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, ein Verkehrsunfall. Als der Besitzer eines Pkw der Marke Dacia, der sein Fahrzeug in der mittleren Parkreihe abgestellt hatte, an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug beschädigt war. Offensichtlich war ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem Dacia kollidiert und hatte dabei Kratzer an der hinteren Stoßstange verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher des Unfalls anschließend von der Örtlichkeit. Der Sachschaden, der durch das unachtsame Verhalten des unbekannten Fahrers entstand, wird auf etwa 2000.- Euro geschätzt. Die Polizei Pfullendorf bittet mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, sich bei Polizeiposten Pfullendorf unter Tel.: 07552 2016-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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