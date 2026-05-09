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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Überlingen: Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, fand in Überlingen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen der Wiestorstraße und der Hochbildstraße statt. Laut Zeugenangaben nahmen zwei Fahrer von baugleichen Audi Q5 an diesem illegalen Rennen teil. Die Fahrzeuge trafen sich zunächst auf einem Kiesparkplatz in der Schlachthausstraße, wo ein kurzer kommunikativer Austausch zwischen den Fahrern stattfand, bevor sie in Richtung Wiestorstraße fuhren. Die Zeugen berichten, dass die Fahrer nach einem Driftmanöver im Kreisverkehr ihre Fahrzeuge bei erlaubten 30 km/h in Fahrtrichtung Altstadt enorm beschleunigten. Während des Rennens überholten sie sich gegenseitig auf Höhe des Busbahnhofes und gefährdeten dabei einen entgegenkommenden weißen PKW sowie zwei Radfahrer. Beide Fahrzeuglenker konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Die Polizei in Überlingen sucht nun nach weiteren Zeugen, die das illegale Rennen beobachtet haben. Insbesondere wird der Fahrer des gefährdenden weißen PKW und die beiden Fahrradfahrer aufgerufen, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Schwere Kollision zwischen Krad und Pkw auf der L 201

Am Freitag, gegen 16:20 Uhr, kam es in Uhldingen-Mühlhofen auf der L201 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Kradfahrer und ein Pkw-Fahrer beteiligt waren. Der Kradfahrer, der von Mühlhofen in Richtung Mimmenhausen unterwegs war, überholte laut Zeugenaussagen mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge, bevor er mit dem vordersten Pkw, einem VW, kollidierte. Der Unfall ereignete sich, als der 63-jährige VW-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links in einen Schrebergarten abzubiegen. Der Kradfahrer erkannte den Abbiegevorgang jedoch zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wodurch er mit der linken Fahrzeugseite des Pkw kollidierte. Der Kradfahrer wurde daraufhin auf die angrenzende Grünfläche geschleudert. Der schwer verletzte Kradfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Helios Spital in Überlingen gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Der Sachschaden am Krad wird auf etwa 6.000 Euro beziffert, während der Sachschaden am Pkw auf rund 10.000 Euro geschätzt wird

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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