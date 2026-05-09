Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 16-jähriger Jugendlicher vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Gammertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Seit Freitagabend, 08.05.26, wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Gammertingen vermisst. Der Jugendliche hatte im Bereich Mariaberg das dortige Fachkrankenhaus in Richtung eines Waldgebiets verlassen und ist seither verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen noch in der Nacht und im Verlauf des Samstags, an denen neben Einsatzkräften der Polizei und einem Polizeihubschrauber auch Suchhunde der Rettungsorganisationen beteiligt waren, führten bislang nicht zum Antreffen des Vermissten. Da sich der 16-Jährige möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, muss eine konkrete Gesundheitsgefahr für ihn angenommen werden. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Jugendliche ist rund 166 cm groß und schlank und rund 53 kg schwer. Er hat blondes, mittellanges gelocktes Haar. Ein Lichtbild des Gesuchten ist über das Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gammertingen-vermisstenfahndung/

abrufbar. Eine Verbreitung ist durch Verlinkung auf die angegebene Quelle gestattet. Wer hat den Vermissten seit gestern gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Informationen werden an das Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 erbeten.

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