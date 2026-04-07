Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zum Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Polizei sucht nach Brand Zeugen

Im Zuge der Ermittlungen zu einem Brand in den Geschäftsräumen eines Barbershops in der Karlstraße Ende letzter Woche (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6249158) sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die in der Nacht auf Freitag in der Karlstraße unterwegs waren und Angaben zum Brandausbruch machen können oder möglicherweise entsprechende Videoaufzeichnungen gefertigt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden. Die Ermittlungen zum Brand dauern an.

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