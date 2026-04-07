Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Mann landet zweimal in Gewahrsam

Gleich zweimal innerhalb von zwei Tagen haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu einen 43-Jährigen in Gewahrsam genommen, dem nun mehrere Anzeigen drohen. Die Beamten wurden zunächst am Sonntagnachmittag zu einem Hotelbetrieb gerufen, nachdem der 43-Jährige dort deutlich alkoholisiert im Bereich einer Terrasse negativ aufgefallen und mit Angehörigen in Streit geraten war. Der Mann ließ sich auch von den hinzugerufenen Beamten nicht beruhigen und sprach gegenüber den Einsatzkräften Beleidigungen und Drohungen aus. Als die Polizisten den 43-Jährigen in Gewahrsam nahmen, trat er zunächst eine Beamtin und später auch einen Beamten. Nachdem der Alkoholisierte die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbracht hatte, sorgte er am Montagmorgen an einer Tankstelle erneut für einen Polizeieinsatz. Dort war der Alkoholisierte nur rund drei Stunden nach seiner Entlassung aus dem Arrest wieder durch sein aggressives Verhalten negativ aufgefallen. Er wurde schließlich bis zum Nachmittag erneut in Gewahrsam genommen. Dabei sprach er gegenüber den Einsatzkräften abermals Beleidigungen und Drohungen aus. Den 43-Jährigen erwarten nun neben den Kosten für die Aufenthalte in der Gewahrsamszelle auch entsprechende Strafanzeigen.

Wangen im Allgäu / A96

Alkoholisierter liefert sich filmreife Verfolgungsfahrt - Strafverfahren eingeleitet

Eine filmreife Verfolgungsfahrt hat sich am Montagabend ein alkoholisierter 36-Jähriger auf der A 96 geliefert. Eine Streife der Bundespolizei wollte den Mercedes-Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Sigmarszell in Fahrtrichtung München zu einer Kontrolle stoppen, als er die Haltesignale der Streife ignorierte und Gas gab. Bei seiner Flucht fuhr der 36-Jährige teils mit deutlich über 160 km/h, nutzte mehrere Fahrspuren sowie den Pannenstreifen und fuhr zeitweise von der Autobahn ab, um anschließend wieder zurück auf der Autobahn weiter in Fahrtrichtung München zu flüchten. Dabei bremste der Fahrer immer wieder stark ab, offenbar mit dem Ziel, die Polizeistreife abzuschütteln. Im Bereich des Tunnels Herfatz streifte der 36-Jährige mit seinem Mercedes den VW Passat eines anderen Verkehrsteilnehmers am Außenspiegel. Noch während ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert wurde, konnten die Beamten der Bundespolizei den 36-Jährigen gemeinsam mit einer Streife des Polizeireviers Leutkirch im Bereich der Anschlussstelle Leutkirch-West stoppen und festnehmen. Der Mann ist nicht im Besitz eines Führerscheins und war darüber hinaus erheblich Alkoholisiert. Ein Alkoholvortest zeigte deutlich über zwei Promille an. Zudem stellten die Beamten in der Sporttasche des 36-Jährigen eine kleinere Menge Testosteron sicher. Für den Autofahrer folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verstoßes gegen des Anti-Doping-Gesetz strafrechtlich ermittelt. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Zeugen, die die Flucht des 36-Jährigen beobachtet haben oder durch dessen Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Misslungener Fahrstreifenwechsel hat über 60.000 Euro Sachschaden zur Folge

Über 60.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines misslungenen Fahrstreifenwechsels am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf der A 96. Ein 28-jähriger Seat-Fahrer wollte zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln und touchierte dabei mit seiner Fahrzeugseite einen auf gleicher Höhe fahrenden BMW im Bereich der Fahrzeugfront. Beide Wagen prallten in die Mittelleitplanke, der Seat geriet ins Schleudern und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Wagen eines nachfolgenden Autofahrers wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht beschädigt. Verletzt wurde nach bisherigem Stand glücklicherweise niemand.

Waldburg

Motorradfahrer erfasst Radfahrer

Schwerere Verletzungen hat sich ein Rennrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 324 bei Hannober zugezogen. Kurz nach 18.15 Uhr wollte der 61 Jahre alte Fahrer eines dreirädrigen Motorrads von der Landesstraße nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Widmannsbronn einbiegen und übersah dabei den 59-jährigen Rennrad-Fahrer, der auf dem parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg unterwegs war. Eigenen Angaben zufolge wurde der Fahrer des dreirädrigen Motorrads von der Sonne geblendet. Der Radler stürzte und wurde in der Folge von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell