Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/ B 31

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von über 65.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen auf der B 31. Gegen 8.45 Uhr fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer an der Auffahrt Friedrichshafen-Nordwest mit hoher Geschwindigkeit auf den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße auf und überholte dabei einen 58-jährigen BMW-Fahrer rechts. In der dortigen Kurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Wagen schleuderte in der Folge auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem BMW des 68-Jährigen. Durch den Unfall wurden der 68-Jährige sowie die 41-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 45-Jährigen.

Friedrichshafen

24-Jähriger gelangt wegen Video für Social Media zur Anzeige

Am Freitagnachmittag hat ein 24-Jähriger auf dem Antoniusplatz für Aufsehen gesorgt, als er sich mit einem gefälschten Ausweis einer Behörde ausgewiesen und von Passanten eine Nutzungsgebühr für das Sitzen auf einer Parkbank verlangt haben soll. Der junge Mann gab gegenüber einer alarmierten Polizeistreife an, lediglich ein Video für Social Media drehen zu wollen. Doch anstatt nur zu filmen, zeichnete er Gespräche ohne Erlaubnis auf und präsentierte die gefälschten Dokumente so öffentlich, dass bei einigen Passanten der Eindruck entstand, er sei tatsächlich für die Behörde tätig. Gegen den 24-Jährigen ermittelt nun das Polizeirevier Friedrichshafen unter anderem wegen Amtsanmaßung, Urkundenfälschung und Betrugs. Personen, die von dem Mann getäuscht oder aufgezeichnet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Meckenbeuren

Ohne Kennzeichen und Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Auf den Fahrer eines Kleinkraftrads ohne Kennzeichen sind Beamte des Polizeipostens Meckenbeuren am Donnerstagnachmittag in der Daimlerstraße aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Zweirad des 20-Jährigen weder versichert noch der junge Mann im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem entdeckten die Beamten eine nicht unerhebliche Menge Cannabis im Kleinkraftrad. Gegen den 20-Jährigen, der nicht mehr weitefahren durfte, ermittelt nun der Polizeiposten Meckenbeuren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des fehlenden Versicherungsschutzes und Drogenbesitzes.

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