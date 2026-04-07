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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.04.2026

Friedrichshafen (Bodensekreis) (ots)

Kriminalpolizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch sowie schweren Raubes haben Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen aufgrund mehrerer Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter anderem gegen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 21 Jahren eingeleitet. Im Rahmen einer privaten Feier kam es zwischen den beiden Gruppierungen bereits kurz nach 22 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Kurz nach 2 Uhr trafen die beiden Personengruppen in der Teuringer Straße erneut aufeinander. Dabei soll ein 17-Jähriger aus der rivalisierenden Gruppe heraus angegriffen und mit einem Gegenstand schwer am Kopf verletzt worden sein. Zudem seien ihm Wertgegenstände entwendet worden. Im Gegenzug soll ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger aus der Gruppe des Opfers einen ebenfalls 17-Jährigen der rivalisierenden Gruppe mit einem Hammer attackiert und ebenfalls schwer verletzt haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeireviers Friedrichshafen konnten den 18-jährigen Tatverdächtigen sowie vier weitere mutmaßliche Beteiligte im Nahbereich vorläufig festnehmen. Die beiden schwer verletzten Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und befinden sich außer Lebensgefahr. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die vier Tatverdächtigen im Alter von 16, 17, 20 und 21 Jahren wieder auf freien Fuß. Der 18-jährige Tatverdächtige ist am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt worden, wurde aufgrund fehlender Haftgründe jedoch ebenfalls auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat zur Klärung der genauen Abläufe, den Hintergründen der Tat sowie zur Ermittlung weiterer Tatbeteiligter eine Ermittlungsgruppe gegründet.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeioberkommissar Luca Bosch, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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