Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Brand in Geschäftsräumen

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am frühen Freitagmorgen in einem Barbershop in der Karlstraße zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte ein Ausdehnen des Brandes vom Erdgeschoss auf den Rest des Mehrfamilienhauses verhindern, wodurch niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wangen i.A.

Unbekannte versprühen Feuerlöscher in Tiefgarage

Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag gegen 18:00 Uhr in der Tiefgarage Am Waltersbühl 12 den Inhalt zweier Feuerlöscher in der Tiefgarage versprüht. Glücklicherweise wurden die abgestellten Fahrzeuge nach derzeitigem Kenntnisstand hierdurch nicht beschädigt, so dass sich der Sachschaden auf die zwei entleerten Feuerlöscher beschränkt. Das Polizeirevier Wangen hat ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter eingeleitet und bittet unter Tel. 07522/9840 um Hinweise.

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