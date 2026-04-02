Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.04.2026

Sigmaringen (ots)

Kriminalpolizei nimmt nach Raubdelikt einen Tatverdächtigen fest

Weil sie einen 19-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag überfallen, entkleidet, gefesselt, bedroht, verletzt und beraubt haben sollen, ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen drei Tatverdächtige im Alter von 19, 24 und 30 Jahren. Wie beim Polizeirevier Sigmaringen angezeigt wurde, soll der 19-jährige Tatverdächtige dem 19-jährigen Geschädigten vor einer Gaststätte eine Augenbinde angelegt und ihn unter körperlichem Zwang in einen Nebenraum des Lokals verbracht haben. Dort soll der Verdächtige das Opfer gefesselt und, flankiert durch die beiden weiteren Verdächtigen, über einen Zeitraum von mehreren Stunden hinweg eingeschüchtert und körperlich wie seelisch misshandelt haben. So soll er den gleichaltrigen Geschädigten mit einem Messer bedroht und leicht verletzt haben, ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und Videos von Folterhandlungen gezeigt haben mit dem Hinweis, entsprechend mit ihm zu verfahren. Im weiteren Verlauf sollen die Tatverdächtigen das Opfer ausgezogen, ihm mehrere hundert Euro Bargeld sowie dessen Smartphone abgenommen, dieses zerstört und auf den wehrlosen Mann eingeschlagen haben. Erst in den frühen Morgenstunden wurde der 19-Jährige von den Tatverdächtigen freigelassen und begab sich unmittelbar zur nächstgelegenen Polizeiwache. Die Ermittler kamen dem Trio auf die Spur und fanden bei Durchsuchungsmaßnahmen erste Beweismittel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 19 Jahre alte Tatverdächtige, von dem die Misshandlungen aktiv ausgegangen sein sollen, aufgrund dessen brutaler Vorgehensweise am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen besonders schweren Raubes, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der Heranwachsende wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er sich seither befindet. Er ist deutscher Staatsangehöriger. Seine Mitbeschuldigten - ein 24-jähriger Kosovare und ein 30-jähriger Deutscher - befinden sich auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung dieser beiden Männer und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Richter am Landgericht Dr. Philipp Wissmann, Tel. 07471/1805-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

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