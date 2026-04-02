Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei ermittelt gegen zwei 25- und 27-Jährige

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren sind am Mittwochabend zwei 25 und 27 Jahre alte BMW-Fahrer über die Kreuzung Ulmer Straße aus Richtung Weingarten in Richtung Ravensburg gefahren. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg, die an der Eywiesenstraße an einer roten Ampel stand, nahm die Verfolgung des Duos auf, das auch auf der Nothelferbrücke nochmals die Motoren laut aufheulen ließ und erneut beschleunigte. Kurzzeitig musste die Streife unter Inanspruchnahme von Sondersignalen auf knapp 100 km/h beschleunigen, bis sie die beiden BMW schließlich im Bereich der Möttelinstraße stoppen konnte. Gegen den 25-Jährigen und den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich ermittelt.

Ravensburg

Bei Teerarbeiten schwer verletzt

Schwerste Verbrennungen hat sich ein 49-Jähriger am Donnerstagvormittag bei Teerarbeiten in der Friedenstraße zugezogen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Arbeiter gegen 9.15 Uhr an einem Lkw durch eine kleinere Luke Teer in seinen Schubkarren laden. Aus noch ungeklärter Ursache öffnete sich dabei auch die große Ladeluke wobei der 49-Jährige von mehreren Tonnen des heißen Teers überschüttet wurde. Mehrere Arbeiter griffen sofort ein und schaufelten den bis zum Oberkörper bedeckten Arbeiter frei. Der Schwerverletze wurde zur ersten Behandlung in das örtliche Klinikum gebracht und anschließend in eine Fachklinik geflogen. Ein weiterer Arbeiter zog sich beim Freischaufeln lediglich leichtere Verletzungen zu. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Weingarten

Einbruch in Wohnmobil geklärt

Durch eine DNA-Spur haben Beamte des Polizeireviers Weingarten zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen zum Einbruch in ein Wohnmobil in der Talstraße am Wochenende um den 30. November 2025 ermittelt (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6170001). Im Zuge der Spurensicherung konnten die Polizisten eine entsprechende Spur sichern, die über einen Abgleich mit der DNA-Datenbank schließlich zu dem 46-Jährigen geführt hat. Er wird nun wegen der Tat zur Anzeige gebracht. Entgegen der ersten Annahme wurde aus dem Wohnmobil ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Am Wohnmobil entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Horgenzell

Durchfahrtsverbot ignoriert

Rund zwanzig Verkehrsteilnehmer haben am Mittwochnachmittag trotz entsprechender Beschilderung ein Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg zwischen Gattenmühle und Danketsweiler missachtet. Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg hatten nach entsprechenden Beschwerden stichpunktartig Verkehrskontrollen durchgeführt und die Betroffenen in der Konsequenz bei der zuständigen Bußgeldstelle angezeigt. Auf die Fahrerinnen und Fahrer kommt nun ein Bußgeld zu.

Altshausen

Fahrzeug gestreift und weitergefahren

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Altshausen nach einem Streifvorgang am Mittwochnachmittag auf der Abfahrt der B 32 zur L 289 in Richtung Ebenweiler. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm eine bislang unbekannte Autofahrerin gegen 14.40 Uhr beim Linksabbiegen von der Abfahrt der B 32 auf die L 289 in Richtung Ebenweiler einer aus Ebenweiler nahenden Fahrerin eines Ford-Kleinbusses die Vorfahrt. Beim Vorbeifahren streifte die Unbekannte zudem den Ford an der Stoßstange und hinterließ an dieser einen Sachschaden von rund 2.000 Euro sowie blaue Lackantragungen. Der Polizeiposten Altshausen hat den Unfall aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu der unbekannten Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Sie dürfte mit einem blauen Pkw mit Ravensburger Kennzeichen (RV) in Richtung Ebenweiler unterwegs gewesen sein.

Bad Waldsee

Nach Unfallflucht - Polizei ermittelt Unfallbeteiligten

Nach einer Unfallflucht am Montag, den 23.03., in der Hittisweilerstraße zwischen Hittisweiler und Bad Waldsee hat der Polizeiposten Bad Waldsee den flüchtigen Unfallverursacher ermittelt. Am Montagnachmittag war der zunächst unbekannte Fahrer mit seinem Opel während der Fahrt an einem entgegenkommenden Audi A3 seitlich vorbeigeschrammt, sodass an diesem die Airbags auslösten und eine Felge derart beschädigt wurde, dass der Reifen Luft verlor. Anstatt sich um die Unfallaufnahme und die Regulierung des entstandenen Sachschadens von mehreren Tausend Euro zu kümmern, fuhr der Opel-Fahrer in Richtung Bad Waldsee davon. Anhand von Fahrzeugteilen und weiteren Recherchen konnten die Beamten zunächst den bis dahin unbekannten Fahrzeugtyp des Flüchtigen bestimmen. Anschließend überprüften die Ermittler knapp ein Dutzend in Frage kommende Fahrzeughalter, bis sie schließlich bei einem 60-Jährigen fündig wurden. Dieser hatte seinen erheblich beschädigten Wagen nach dem Unfall zunächst in seiner Garage abgestellt und diesen anschließend mit einem Abschleppdienst in eine Werkstatt außerhalb des Landkreises zur Reparatur gebracht. Gegen den 60-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Aulendorf

Unbekannter bestiehlt Seniorin - Polizei warnt

Auf dreiste Art und Weise hat ein bislang unbekannter Täter am Montag eine 92 Jahre alte Frau in der Schützenhausstraße bestohlen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Unbekannte die Seniorin in den vergangenen Wochen immer wieder aufgesucht und ihr Hilfe im Garten gegen Bezahlung angeboten haben. Obwohl die 92-Jährige immer wieder ablehnte, kam der Mann am Montag gegen 18.30 Uhr erneut zu der Frau und trug gegen deren Willen einen gefüllten Eimer in deren Wohnräume. Dafür verlangte er Geld von der Seniorin. Als diese dem Unbekannten schließlich einen kleinen Betrag aus ihrem Geldbeutel gab, soll der Mann mehrere hundert Euro aus dem Scheinfach sowie einige Münzen von einer Kommode gestohlen und das Weite gesucht haben. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor dem Unbekannten, der möglicherweise auch bei weiteren Haushalten um Arbeit gefragt hat. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt, schlank und etwa 170 bis 180 cm groß sein. Er hat osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkles Haar und spricht gebrochen Deutsch. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, die Hinweise zu seiner Person geben können oder die ebenfalls Opfer eines Diebstahls geworden sind, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

Wangen im Allgäu

Brand an Wohnheim

Zu einem Brand an einem Wohnheim auf dem Gelände des örtlichen Klinikums sind am Donnerstagmorgen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Ein Nachbar hatte kurz vor 7 Uhr Feuer auf dem Balkon eines unter ihm liegenden Apartments bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Wehrleute konnten den Brand auf dem Balkon rasch löschen und ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Sicherheitshalber wurden die übrigen Bewohner des Wohnheims sowie das unmittelbar angrenzende Verwaltungsgebäude während der Löscharbeiten geräumt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden derzeit auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Wolfegg

Scheiben an Buswartehäuschen beschmiert

Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag ein Buswartehäuschen in der Alttanner Straße beschmiert. Der Polizeiposten Vogt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Schriftzüge geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Kratzmuffel mit kühlem Kopf

Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch stutzig, als der vor ihr befindliche Fahrzeuglenker trotz eisigen Temperaturen durchgehend seinen Kopf aus dem geöffneten Fenster streckte und dabei seinen Pkw steuerte. Bei einer Kontrolle war der Grund für die ungewöhnliche Fahrweise schnell klar: Der 27-Jährige hatte es offensichtlich ziemlich eilig und keine Zeit gefunden, seine zugefrorene Frontscheibe freizukratzen. Nicht einmal für das obligatorische, aber dennoch ebenfalls nicht ausreichende "kleine Guckloch" für besonders eilige morgendliche Fahrer hatte der Mann gesorgt. Er musste unter den Augen der Beamten seine Windschutzscheibe freikratzen und durfte seine Fahrt dann wieder fortsetzen. Ein Bußgeld kommt auf den 27-Jährigen ebenfalls zu.

Leutkirch im Allgäu

Nach Driftübungen verunfallt

Nach Driftübungen ist am Mittwochabend ein 19-Jähriger mit seinem Seat im Bereich des Siebenbrünnenwegs verunfallt. Der junge Mann hatte mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen auf einem angrenzenden Feld Drift-Übungen durchgeführt und wollte dann zügig den Siebenbrünnenweg entlangfahren. Dabei hatte er offenbar nicht die stark verschlammten Reifen im Blick, sodass der Wagen aufgrund der mangelnden Haftung ins Schleudern geriet und schließlich in eine Hauswand prallte. An dem Wagen lösten die Airbags aus, schätzungsweise entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der 19-Jährige und seine beiden weiteren Fahrzeuginsassen wurden von einem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.

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