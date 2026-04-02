Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlechte Ladungssicherung führt zu hohem Sachschaden

Wegen unzureichender Ladungssicherung hat ein 63-jähriger Volvo-Lenker am Mittwochabend einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Der Fahrer hatte ein Auto auf einen Anhänger geladen und es lediglich mit einem Spanngurt gesichert. Beim Bremsen kurz nach 22.30 Uhr in der Ailinger Straße wurde deutlich, dass der Gurt offenbar nicht ausreichte. Das Auto rutschte über den Anhänger und prallte in den Kofferraum des Volvos. Wegen der ungenügenden Ladungssicherung muss der 63-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen.

Friedrichshafen

Unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Mahr als 0,5 Promille zeigte letztlich der beweissichere Atemalkoholtest bei einem 47-jährigen Pkw-Lenker an, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochabend kontrolliert worden war. Nachdem die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem Mann leichtes Schwanken und Atemalkoholgeruch festgestellt hatten, bestätigte der Test den Verdacht. Auf den 47-Jährigen kommen nun ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt.

Frickingen

Auto überschlägt sich - Insassen unverletzt

Ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Steigen und Frickingen entstanden. Ein 35-jähriger Dacia-Fahrer war mit seiner 8 Jahre alten Mitfahrerin unterwegs, als er kurz nach 11 Uhr in einer Kurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Bankett geriet. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu bringen, übersteuerte der Fahrer und fuhr in einen Erdhügel, wodurch sich der Dacia überschlug. Glücklicherweise blieben der 35-Jährige und die Mitfahrerin bei dem Unfall unverletzt. Beide wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Dacia wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

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