Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Pkw nach Kollision mit Lkw nicht mehr fahrbereit

Über 13.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße entstanden. Weil ein 56-jähriger Seat-Fahrer auf die Gegenfahrspur geriet, musste ein entgegenkommender 36 Jahre alter Sattelzuglenker nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei fuhr er eine Laterne am Fahrbahnrand um, die erheblich beschädigt wurde. Fragmente der Straßenlaterne beschädigten zudem einen weiteren Lkw, der in einem angrenzenden Hofraum abgestellt war. Der Sattelzug und der Seat kollidierten trotz des Ausweichmanövers, wodurch der Seat erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der 36-Jährige blieb jedoch unverletzt. Die Bahnhofstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

Bad Saulgau

Unter Drogen hinterm Steuer

Positiv auf THC hat ein Drogenvortest bei einem 18 Jahre alten E-Scooter-Lenker am Mittwoch kurz nach 21.30 Uhr reagiert. Eine Polizeistreife stoppte den Heranwachsenden anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellte deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Der 18-Jährige musste in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen.

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