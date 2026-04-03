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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Hausbrand am 02.04.2026 in 88250 Weingarten.

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Doppelhaus gerät in Brand - 1 leicht verletzte Seniorin

Zu einem brennenden Haus in der Alemannenstraße wurden die Rettungskräfte am Donnerstagabend um kurz nach 21.00 Uhr gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Wohnhaus bereits in Flammen und das Feuer griff gerade auf ein weiteres angebautes Reihenhaus über. Die Feuerwehr begann sofort mit dem Löschangriff und die letzten Glutnester waren schlussendlich gegen 02.15 Uhr gelöscht. Während den Löscharbeiten kam es zu massiven Rauchentwicklungen, worauf die Anwohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen zu schließen. Beide Haushälften waren nicht mehr bewohnbar; die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Eine 79-jährige Bewohnerin zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 500.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 111 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 15 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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