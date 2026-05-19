Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Telefon-Shop

In einen Telefon-Shop auf dem Marienplatz, Oberstadt, sind Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstüre des Geschäfts und stahlen rund ein Dutzend Smartphone aus der Ausstellung sowie Smartwatches. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg / Obereschach

Unbekannte wollen Kasse an Blumenfeld aufbrechen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht, die Kasse an einem Blumenfeld zum selbst Pflücken aufzubrechen. Die Täter scheiterten zwar mit ihrem Vorhaben, der von ihnen angerichtete Sachschaden an der besonders gesicherten Kasse könnte dennoch mehrere hundert Euro betragen. Personen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahlsversuch auffällige Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Horgenzell

Feuerwehr und Rettungsdienst rücken zu Fahrzeugbrand aus

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Montagabend kurz nach 19.30 Uhr auf die L 299 bei Horgenzell ausgerückt. An dem Ford eines 26-Jährigen war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer ausgebrochen. Die Wehrleute konnten den Pkw schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Eichstegen / Altshausen / Aulendorf

Ermittlungen wegen Diebstahls und Straßenverkehrsgefährdung

Wegen Diebstahls und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 22-Jährigen, der in der Nacht auf Dienstag bei einem Diebstahl ertappt worden ist. Ein Anwohner hatte den jungen Mann zunächst dabei bemerkt, wie er gegen 22 Uhr unbefugt eine Scheune bei Eichstegen betreten und offenbar ausgekundschaftet hatte. Als der 22-Jährige gegen Mitternacht mit seinem Pkw erneut zur Scheune fuhr und zwei Getränkekisten einlud, fuhr der Anwohner dem Verdächtigen nach. Die Fahrt hatte jedoch bereits kurze Zeit später ein jähes Ende: Der 22-Jährige verursachte im Bereich der Hillstraße in Aulendorf einen Unfall und fuhr mit seinem Opel gegen einen geparkten Ford. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten nahm den Mann vorläufig fest, stellte das Diebesgut sicher und bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der 22-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an. Für den Unfallfahrer folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Neben dem Diebstahl der Getränkekisten räumte der 22-Jährige schließlich auch ein, bereits vor ein paar Tagen eine Motorsäge und einen Kanister aus der Scheune gestohlen zu haben. Zudem entwendete er offensichtlich einen Tag zuvor aus einer Garage in Altshausen ebenfalls einen Benzinkanister.

Kißlegg / A 96

Rechts überholt - Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Weil er auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg offenbar immer wieder rechts überholt hat, wurde ein 38 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag von einem Verkehrsteilnehmer der Polizei gemeldet. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg kontrollierte den Volvo-Fahrer schließlich in Kißlegg und stellte neben seiner erheblichen Alkoholisierung auch fest, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Alkoholvortest zeigte über 1,3 Promille an, der Fahrzeuglenker musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Gefährdet wurde durch die Fahrmanöver des 38-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Wangen im Allgäu

Aus Fachklinik abgängig - Einsatzkräfte nehmen 25-Jährigen in Gewahrsam

Einen 25-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Montagmorgen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser kurz zuvor trotz angeordneter Unterbringung unerlaubt eine Fachklink verlassen hatte. Der 25-Jährige wurde nach einer kurzzeitigen Fahndung auf der L 320 bei Oflings in aufgegriffen. Weil sich der junge Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Der Betroffene wurde anschließend zurück in die Fachklink gebracht.

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