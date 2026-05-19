Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Kinder auf E-Scooter nach Unfall gesucht

Nach einer Unfallflucht am Montagabend kurz nach 20.30 Uhr im Bereich "An der Steige" bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um Hinweise. Eine 43-jährige Radfahrerin befuhr den dortigen Fuß- und Radweg verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung. Bei der Begegnung mit zwei Kindern oder Jugendlichen, die unzulässigerweise gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren und entgegenkamen, kam es zur Berührung der Lenker. Die 43-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste später in ein Krankenhaus gebracht werden. Obwohl sich das Duo kurz nach ihr erkundigte, fuhr es anschließend unerlaubt weiter. Die beiden werden auf 12 bis 13 Jahre geschätzt, waren schwarz gekleidet, wobei einer blonde und der andere braune Haare hatte. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Meckenbeuren

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 30. Ein 32-jähriger Honda-Fahrer war auf der Seestraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er auf Höhe der Lindenstraße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Hyundai eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 46-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Frickingen

Einbruch in Grundschule - Unterricht ausgefallen

Auf zwei portable Musikanlagen hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in ein Schulgebäude in der Lippertsreuter Straße eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Grundschule und brachen im Inneren eine Bürotür sowie einen Schlüsselkasten auf. Anschließend öffneten und durchwühlten sie mehrere Klassenzimmer und entwendeten zwei Musiklautsprecher. Insgesamt richteten die Unbekannten bei dem Einbruch einen Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro an. Der reguläre Unterricht für die rund 100 Schulkinder fiel aufgrund dessen am Montag aus, die Schule richtete eine Notbetreuung ein. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

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