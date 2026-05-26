Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall beim Abbiegen

Motorradfahrer schwer verletzt

Kerken-Eyll (ots)

Am Samstag (23. Mai 2026) gegen kurz nach 14 Uhr ereignete sich auf der Heronger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Geländewagenfahrer aus Duisburg war in Richtung Wachtendonk unterwegs und wollte nach links in den Hoogen Dyck abbiegen. Hinter dem Jeep war ein Bus in gleicher Richtung unterwegs, dessen Fahrer abbremste. Gleichzeitig setzte ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Kerken zum Überholen eines Busses an. Nach ersten Erkenntnissen erkannte der Motorradfahrer dann den abbiegenden Jeep zu spät. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jeep und dem Motorrad. Der 62-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Jeepfahrer und seine Mitfahrer blieben unverletzt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell