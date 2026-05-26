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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Zwei Verletzte nach Schlägerei in Eisdiele an der Kaßstraße
Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (24. Mai 2026) kam es gegen 17.10 Uhr in einer Eisdiele an der Kaßstraße in Emmerich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Ein bisher unbekannter Mann hatte sich vormittags in der Eisdiele unflätig gegenüber weiblichen Mitarbeiterinnen geäußert und war daraufhin des Lokals verwiesen worden. Als er am Nachmittag wieder an der Eisdiele vorbeilief, wurde er von einem Mitarbeiter auf den Vorfall morgens angesprochen. Es kam dann nach einer verbalen auch zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin der Unbekannten sich entfernte. Wenige Minuten später kam er in Begleitung von etwa 10 weiteren Personen zurück und aus der Gruppe wurde eine Flasche in die Eisdiele geworfen. Anschließend warfen die Unbekannten mit Stühlen um sich, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 42-jähriger Mitarbeiter und ein weiterer 31-jähriger Mann verletzt wurden, der 31-Jährige schwer. Die Gruppe flüchtete dann vom Tatort. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tatverdächtigen um Männer mit rumänischer Herkunft gehandelt haben. Diese wurden überwiegend als ca. 170 - 175 cm groß, zwischen 25 und 50 Jahre alt und sommerlich bekleidet (T-Shirt, kurze Hosen, Trainingshosen) beschrieben. Die Kriminalpolizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Auseinandersetzung bzw. zu der Gruppe der Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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