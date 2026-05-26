Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fanschals auf der Kirmes in Geldern geraubt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (23. Mai 2026) kam es gegen 20:05 Uhr auf der Pfingstkirmes in Geldern zu einem Raubdelikt. Zwei 20-Jährige aus Geldern waren auf der Kirmes unterwegs, als sie von fünf bisher unbekannten Männern angeschrien wurden, sie sollen ihre Schals abgeben. Die beiden trugen Fan-Schals des Fußballvereines MSV Duisburg und die fünf Unbekannten schrien, es handele sich hier um Schalke-Gebiet. Einer der 20-Jährigen versuchte wegzurennen, jedoch rannte man hinter ihm her und riss ihm letztendlich den Schal vom Hals. Der andere Geschädigte unterhielt sich noch kurz mit Personen aus der Gruppe, aber auch ihm wurde der Schal vom Hals gerissen. Eine der Personen kann wie folgt beschrieben werden:

- 170-15 cm groß - blaues T-Shirt - blonde Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Raubdeliktes aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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