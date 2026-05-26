POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gaststätte
Täter auf Überwachungsvideo zu sehen
Geldern-Hartefeld (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. Mai 2026) sind unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Hartefelder Dorfstraße eingedrungen. Gegen 23:50 Uhr ist auf den Bildern auf einer Überwachungskamera zu sehen, wie sich zwei maskierte Personen im Thekenbereich des Lokals aufhalten. Die unbekannten Tatverdächtigen trugen dunkle Bekleidung. Eine der Personen trug einen dunklen Kapuzenpullover, die andere eine dunkle Kappe. Entwendet wurden mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch gegen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
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