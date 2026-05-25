Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Folgemeldung zur Straßensperrung in Kevelaer

72-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Montag (25. Mai 2026) wurde gegen 10:35 Uhr ein 72-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Walbecker Straße/Velder Dyck/Walbecker Dyck lebensgefährlich verletzt. Er hatte mit seinem Motorrad der Marke Moto Guzzi die Walbecker Straße von Kevelaer kommend in Richtung Lüllingen befahren. Ein 37-jähriger Mann aus Neuss befuhr mit seinem Pkw Mercedes die Straße Velder Dyck in Richtung Twisteden und missachtet an der genannten Kreuzung die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Motorradfahrer stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Krefeld zugeführt. Der Pkw-Fahrer und die beiden anderen Insassen des Pkw blieben unverletzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Essen hinzugezogen. Der gesamte Kreuzungsbereich war zunächst gesperrt, im weiteren Verlauf regelten Polizeibeamte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (sp)

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