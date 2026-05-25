Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und 2 verletzten Personen

Rees (ots)

Am Sonntag, 24.05.26, gegen 11:25 Uhr kam es auf der B67 (Reeser Landstraße) in Höhe des Grüttweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden fuhr mit seinem Wohnmobil in Fahrtrichtung Kalkar und hielt an der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage (LSA) an. Hinter ihm fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Rhede mit seiner Honda in gleicher Fahrtrichtung und hielt ebenfalls an. Dahinter fuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Bocholt mit seinem weißen VW ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung. Dieser erkannte nicht rechtzeitig, dass die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge an der Rotlicht zeigenden LSA warteten. Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Dadurch wurde das Krad auf das davor wartende Wohnmobil geschoben und es kam ebenfalls zum Zusammenstoß. Die Insassen des Wohnmobil blieben unverletzt. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde dem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Der Fahrer des VW erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch behandelt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zeitweilig gesperrt.

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