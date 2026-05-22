Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Betrug per SMS und "WhatsApp"- Nachrichten

angeblicher Vereinskamerad bräuchte Hilfe

Emmerich am Rhein (ots)

Eine bisher unbekannte Person hat in Emmerich am Montag (11. Mai 2026) ein Vorstandmitglied eines Vereins per SMS kontaktiert. Angeblich sei der Schreiber ein anderes Vorstandsmitglied und habe eine neue Handy-Nummer. Kurz darauf meldete sich der angebliche Vorstandskollege und erklärte, er sei in einem Notfall und müsse dringend eine Rechnung überweisen. Der Emmericher rief den vermeintlichen Freund an, jedoch war die Verbindung sehr schlecht. Trotzdem war der Angeschriebene überzeugt, dass es sich seinen Vereinskameraden handeln würde. Diese Überweisung würde aber nicht über das Handy funktionieren, daher bat er den Emmericher, dies für ihn zu übernehmen. Es kam dann zu zwei Überweisungen mit einem Gesamtbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe. Erst als der 75-Jährige jetzt einen Anruf seines Freundes, mit alter und bekannter Telefonnummer erhielt, wurde ihm der Betrug bewusst. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt. Vermutlich haben die Betrüger die Telefonnummern der beiden Vorstandsmitglieder aus der Internetseite ihres Vereins rausgefunden.

Betrugsversuche zum Nachteil von Vereinen sind in der jüngsten Vergangenheit vermehrt bekannt geworden. Ob gefälschte Anschreiben über angebliche Steuernachforderungen, Bitten von Überweisungen per Email, bei denen an sich bekannte E-Mail-Adressen leicht abgeändert verwandt werden oder auch dieser Betrug per SMS und WhatsApp, die Varianten sind ebenso facettenreich wie bei den bisher bekannten Betrugsversuchen gegenüber Privatpersonen. Die Polizei rät, bei Geldwünschen oder -forderungen IMMER den direkten Kontakt zu den vermeintlichen Nachrichtenerstellern zu suchen, um 100%ig sicherzugehen, dass es sich wirklich um die richtige Person handelt. Sollte die Identität nicht eindeutig klar sein, sollten Geldüberweisungen oder der Übergabe von Bargeld oder Wertsachen nicht durchgeführt werden. Man sollte sich auch nicht unter Druck setzen lassen, ein Freund oder Verwandter, der tatsächlich Ihre Hilfe braucht, wird Verständnis dafür haben, wenn Sie sich vorher vergewissern.

Grundsätzliche Präventionshinweise zum Thema Betrug und wie man sich davor schützen kann, finden Sie unter anderem unter https://kleve.polizei.nrw/kriminalpraevention-kleve (sp)

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